Британский политик Галлоуэй счел Россию при Путине очень успешной

Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что под руководством президента Владимира Путина Россия успешно восстановилась после кризиса 1990-х годов и сейчас занимает одно из ведущих мест в мире.