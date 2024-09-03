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Британский политик Галлоуэй счел Россию при Путине очень успешной

Британский политик Галлоуэй счел Россию при Путине очень успешной

Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что под руководством президента Владимира Путина Россия успешно восстановилась после кризиса 1990-х годов и сейчас занимает одно из ведущих мест в мире.

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