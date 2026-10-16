В Минске 16 октября прошли переговоры Сергея Алейника с послом Мьянмы Маун Маун Со, на которых стороны согласовали программу визита парламентской делегации во главе с Аун Лин Две, включающую посещение машиностроительных предприятий и Парка высоких технологий.