В Минске 16 октября прошли переговоры Сергея Алейника с послом Мьянмы Маун Маун Со, на которых стороны согласовали программу визита парламентской делегации во главе с Аун Лин Две, включающую посещение машиностроительных предприятий и Парка высоких технологий.
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