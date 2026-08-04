Анна Ван Денски: Банки ЕС наживаются на мигрантах, граждане платят за это пособиями

Почему доклады испанских спецслужб о готовящемся прорыве в Сеуте были проигнорированы на высшем уровне? Как прописка 16 нелегалов в одной квартире стала в Испании образцом «гуманизма», а очередь за социальным жильём для испанцев — бесконечной? Кто именно в Брюсселе превратил право на безопасность граждан ЕС в разменную монету для электоральных барыш.
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