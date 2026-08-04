Поче­му докла­ды испан­ских спец­служб о гото­вя­щем­ся про­ры­ве в Сеуте были про­игно­ри­ро­ва­ны на выс­шем уровне? Как про­пис­ка 16 неле­га­лов в одной квар­ти­ре ста­ла в Испа­нии образ­цом «гума­низ­ма», а оче­редь за соци­аль­ным жильём для испан­цев — бес­ко­неч­ной? Кто имен­но в Брюс­се­ле пре­вра­тил пра­во на без­опас­ность граж­дан ЕС в раз­мен­ную моне­ту для элек­то­раль­ных бары­ш.