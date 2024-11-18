Обзор: Лучшие 2К мониторы 2023 года с частотой обновления до 240 Гц

Обзор современных мониторов с диагоналями 24 и 27 дюймов, включая модели Sanc, Titan Army и Xiaomi. Узнайте о ключевых характеристиках, таких как 2К разрешение и частота 180-240 Гц, а также о вариантах с MiniLED подсветкой для лучших цветовых охватов.