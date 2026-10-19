Qatar is offering to take over Lebanon's power supply problem at no upfront cost to Beirut. A draft program seen by Reuters has Qatar building two gas-fired power plants within three years and QatarEnergy supplying the gas under a 20-year LNG contract, with private financing in place of Lebanese public money.
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