Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика.
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Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика.
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