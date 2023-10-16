Вступило в силу решение суда об обращении в доход РФ акций Лебедева в ТГК-2

В силу вступило решение Ленинского районного суда Ярослава об обращении в доход государства принадлежавших экс-сенатору Леониду Лебедеву акций в уставном капитале одной из крупнейших теплоэнергетических компаний ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2).
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