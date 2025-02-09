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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ❤️Храни Тебя Бог👊👊🙏🙏🙏Полз три километр...
  • Амара Карпова
    После этого электроэнергия в нищей Литве подорожало почти 3 раза😂а это животное🤮радуется😂дебилы💩"Goodbye, Russia!...
  • Андрей Зарубкин
    Кизяк для приготовления пищи и отопления уже насушили?"Goodbye, Russia!...

В Новосибирской области поддержали продажу алкоголя с 21 года

В Новосибирской области поддержали продажу алкоголя с 21 года

Большинство опрошенных жителей региона считают оправданным ужесточение возрастного ценза при продаже алкоголя.

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