Президент наградил Прилепина орденом в июне прошлого года.фото: t.me/glava_lnr_info--> Писателю и сопредседателю партии «Справедливая Россия — За правду» Захару Прилепину вручили в Кремле орден Мужества, которым он был награжден год назад.