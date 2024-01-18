Как «Кошечки-Собачки» борются за главную роль

Вся жизнь — театр, а театр — это жизнь. А что, если в городе, где живут Кошечки и Собачки, и правда откроется настоящий театр, где можно будет поставить сказочную историю? Именно этим и занимаются Буся, Алиса и Мия из мультсериала«Кошечки-Собачки».