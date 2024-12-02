У миноритариев СМЗ появилась надежда получить компенсацию за акции

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 2 декабря, ФедералПресс. Во время рассмотрения апелляционной жалобы по иску Генпрокуратуры РФ к миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) стало известно, что физические лица, которые добросовестно приобрели акции предприятия, в перспективе смогут рассчитывать на денежную компенсацию.