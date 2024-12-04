Южноуральцы не могут записаться в ГАИ через Госуслуги

В Челябинской области приостановили запись в Госавтоинспекцию через Госуслуги. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной ограничений стал технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг.
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