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Южноуральцы не могут записаться в ГАИ через Госуслуги

Южноуральцы не могут записаться в ГАИ через Госуслуги

В Челябинской области приостановили запись в Госавтоинспекцию через Госуслуги. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной ограничений стал технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг.

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