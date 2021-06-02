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Российские учения в Черном море – чтобы всякие Тренты больше не совались

Российские учения в Черном море – чтобы всякие Тренты больше не совались

На днях британский патрульный корабль OPV «Trent» вошел Черное море. О его намерениях неизвестно, но учитывая возможные обострение на Донбассе и сомнительные антироссийские учения НАТО по этому поводу, хорошего от Запада точно ожидать не стоит.

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