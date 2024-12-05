Успехи бога: жизнь и судьба Джеки Чана, самого неубиваемого актера на Земле

5 декабря в российский прокат выходит новый фильм с Джеки Чаном — «Операция „Панда“. В связи с этим вспоминаем историю Джеки Чана — о том, как огромные амбиции вечно голодного маленького мальчика совершили чудо.
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