На территории Петрозаводска с 20 мая начал действовать особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал Глава карельской столицы Владимир Любарский. Это означает, что на территории Петрозаводска запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы.
Соответствующее постановление подписал Глава карельской столицы Владимир Любарский. Это означает, что на территории Петрозаводска запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы.
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