Карелия.ньюс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

На территории Петрозаводска с 20 мая начал действовать особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал Глава карельской столицы Владимир Любарский. Это означает, что на территории Петрозаводска запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх