Герой РФ Умаев: мобилизованные сыграли важную роль в отражении контрнаступления

Мобилизованные внесли существенный вклад в отражение контрнаступления украинской армии в 2023 году. Об этом заявил герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев, слова которого передает ТАСС.
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