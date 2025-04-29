Что будет, если Украина нарушит перемирие? В Кремле дали однозначный ответ

Как отреагирует Россия, если Украина не согласится на трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летия Победы или нарушит его? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал весьма интересный, но в то же время однозначный ответ.
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