ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие ВСУ совершили прицельный обстрел пассажирского автобуса, следовавшего из Лисич.
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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие ВСУ совершили прицельный обстрел пассажирского автобуса, следовавшего из Лисич.
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