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Суть Событий

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Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик и требует взыскать с нее 5 млн рублей

Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик и требует взыскать с нее 5 млн рублей

Конфликт Елены Товстик и Полины Дибровой перешел в новую стадию. Теперь разбирательство продолжится в суде.

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