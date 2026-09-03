Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия стремится усилить влияние на другие страны Евросоюза и препятствовать развитию их отношений с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп допустил со...
- ГБ Аналитик Макговер...
- ГБ Трамп допустил ун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым