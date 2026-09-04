Книжные убытки внесли в бухгалтерские книги

По данным Минцифры и участников рынка, из-за ударов по складам Wildberries и Ozon книжная отрасль потеряла около 6 млрд рублей.
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