«Краснодар» Галицкого отпустил топ-легионера, «Зенит» может потерять дорогого бразильца. Трансферные слухи дня

Собрали свежее.«Краснодар» объявил о переходе Диего Косты в ПАОКАлександр Вильф, РИА Новости«Краснодар» объявил о переходе центрального защитника Диего Косты в ПАОК.
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