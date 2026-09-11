Жужжит как БПЛА: детский квадрокоптер устроил переполох в жилом комплексе Краснодара

Жужжит как БПЛА: детский квадрокоптер устроил переполох в жилом комплексе КраснодараДесятилетний школьник Кирилл давно мечтал о квадрокоптере, скопил немного денег и сам заказал на маркетплейсе понравившийся летательный аппарат.