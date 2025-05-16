Трамп не разочарован уровнем российской делегации в Турции. Украинцы куда-то сбежали. Эрдоган в растерянности

БлокнотРУ Дмитрий Песков: российская делегация с утра ждет своих украинских визави в Стамбуле, но их пока нет.
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