Трамп не разочарован уровнем российской делегации в Турции. Украинцы куда-то сбежали. Эрдоган в растерянности

Зелень эта уже надоела , цирк с этой хохлядскими уродами .

Надежда

Переговоры не приведут к желаемому ни одну из сторон, но мы обязаны соблюсти все формальности, потому как с нашей стороны настоящие политики, а не шоумены из квартала95!