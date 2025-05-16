Трамп не разочарован уровнем российской делегации в Турции. Украинцы куда-то сбежали. Эрдоган в растерянности

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Комментарии
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Галина Малыхина
Зеленский забыл, что переговоры это не выступление &quot;Квартала 95&quot;
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12 час.
Лида Орлова
Зелень эта уже надоела , цирк с этой хохлядскими уродами .
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8 час.
Надежда
Переговоры не приведут к желаемому ни одну из сторон, но мы обязаны соблюсти все формальности, потому как с нашей стороны настоящие политики, а не шоумены из квартала95!
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6 час.
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