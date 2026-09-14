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Царьград

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Отец Жанны Фриске оставил внука без наследства и назвал причину. Вышел скандал

Отец Жанны Фриске оставил внука без наследства и назвал причину. Вышел скандал

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что лишает внука наследства из-за Шепелева. "Не хочу, чтобы там ступала его нога", - подчеркнул отец певицы.

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