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Медведь убил 66-летнюю женщину в ее доме в Красноярском крае

Медведь убил 66-летнюю женщину в ее доме в Красноярском крае

В Красноярском крае 66-летняя женщина погибла после нападения медведя. Хищник атаковал ее ночью в ее доме, а затем оставил тело у забора.

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