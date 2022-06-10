Искусственный интеллект улучшает ДМС

Страховой дом ВСК совместно с разработчиком страховых IT-решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) Mains Lab запустил ряд нововведений, которые позволяют получить ответ при обращении на медицинский пульт в 15 раз быстрее.
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