Искусственный интеллект улучшает ДМС

Искусственный интеллект улучшает ДМС

Страховой дом ВСК совместно с разработчиком страховых IT-решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) Mains Lab запустил ряд нововведений, которые позволяют получить ответ при обращении на медицинский пульт в 15 раз быстрее.

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