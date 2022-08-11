Отвечать за старт отопительного сезона будет кто-то из вице-премьеров Забайкалья - Гурулёв

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв, комментируя увольнение министра ЖКХ Ильи Золотухина, заявил, что ответственность за старт отопительного сезона придётся брать кому-то из действующих вице-премьеров регионального правительства.