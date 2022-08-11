Zab.ru

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Там в Забайкалье существует ли власть, а где же полицейскиеВ Забайкалье буду...
  • Валентин Воробьев
    А они врали, врут и будут врать по примеру афериста и мошенника Пашки Грудинина. Попомните мое слово.Совет Федерации п...
  • галина
    Так она у них у всех есть. Всех, кто имеет двойное гражданство, вон из думы. Мы за это голосовали в поправках к конст...Совет Федерации п...

Отвечать за старт отопительного сезона будет кто-то из вице-премьеров Забайкалья - Гурулёв

Отвечать за старт отопительного сезона будет кто-то из вице-премьеров Забайкалья - Гурулёв

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв, комментируя увольнение министра ЖКХ Ильи Золотухина, заявил, что ответственность за старт отопительного сезона придётся брать кому-то из действующих вице-премьеров регионального правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх