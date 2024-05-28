Ремонт дороги Мокроусово – Ольховое – Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма в Башкирии продолжится в 2024 году

В Башкирии продолжается ремонт автодороги Мокроусово – Ольховое – Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма. Разрушение асфальтового покрытия на этом шоссе произошло из-за перевозки тяжелой техники, а весной этого года дорожное полотно временного объезда было размыто из-за быстрого таяния снега.
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