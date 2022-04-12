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В Китае убивают питомцев при выявлении коронавируса у хозяев

В Китае убивают питомцев при выявлении коронавируса у хозяев

На прошлой неделе государственная служба новостей Китая (CNS) сообщила, что чиновники района Анци города Ланфан распорядились «полностью выбраковывать домашних питомцев, принадлежавших пациентам с коронавирусной инфекцией», пишут «Новые Известия».

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