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«Первое, что произойдет»: В США раскрыли сценарий масштабной войны с Россией

«Первое, что произойдет»: В США раскрыли сценарий масштабной войны с Россией

Американский военный эксперт Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of раскрыл сценарий масштабной войны с Россией.

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