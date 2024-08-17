«Первое, что произойдет»: В США раскрыли сценарий масштабной войны с Россией

Американский военный эксперт Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of раскрыл сценарий масштабной войны с Россией.
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