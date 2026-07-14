День ВМФ отметят в Музее Победы

26 июля в Музее Победы отметят День Военно-морского флота. Традиционно музей на Поклонной горе подарит бесплатный вход всем посетителям в тельняшках или бескозырках (кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву.
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