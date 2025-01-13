"Русский? Воевал на СВО? Пошёл вон!" - бюрократы выгоняют патриотов из России ради мигрантов. Журналист Царьграда Юлия Банишевская в своей статье рассказала, с какими проблемами сталкиваются русские добровольцы, уроженцы стран СНГ, при получении гражданства России.