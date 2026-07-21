Атом Мартин

Трумп друг или враг? , определитесь с этим вопросом и не путайте граждан и о чем был договор в Анкоридже желательно озвучить а не писать про некий совершенно непонятный дух , кстати про что говорили с Байденом так же не особо озвучено до сих пор.