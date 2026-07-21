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Порядок, государство

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Трамп и Путин нашли общий язык — Европе явно ничего не обломится

Трамп и Путин нашли общий язык — Европе явно ничего не обломится

Трамп и Путин решили друг другу не мешать в достижении целей в Иране и на Украине, пишет "Политика". Неясно, дух ли Анкориджа им помогает, но ясно другое — европейцам не стоит рассчитывать на конфликт США и России.

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Комментарии
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Атом Мартин
Трумп друг или враг? , определитесь с этим вопросом и не путайте граждан и о чем был договор в Анкоридже желательно озвучить а не писать про некий совершенно непонятный дух , кстати про что говорили с Байденом так же не особо озвучено до сих пор.
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2 м.