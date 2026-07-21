Трамп и Путин решили друг другу не мешать в достижении целей в Иране и на Украине, пишет "Политика". Неясно, дух ли Анкориджа им помогает, но ясно другое — европейцам не стоит рассчитывать на конфликт США и России.
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