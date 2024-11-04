Расстояния-не помеха: чиновник в Уфе более года исправно получал зарплату сотрудника, живущего в Сочи

Расстояния-не помеха: чиновник в Уфе более года исправно получал зарплату сотрудника, живущего в СочиПрокуратура Демского района Уфы провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в МБУ «Служба по благоустройству Демского района г.