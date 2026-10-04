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Тренер Нурмагомедова: Усман лучший среди всех бойцов до 30 лет и в лёгком весе в целом

Тренер Нурмагомедова: Усман лучший среди всех бойцов до 30 лет и в лёгком весе в целом

Хавьер Мендес, тренер чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова, высказал мнение, что россиянин является лучшим бойцом в мире до 30 лет и в лёгкой весовой категории.

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