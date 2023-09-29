Просил сделать важный звонок: юноша грабил жителей Алматы

Юноша обманывал прохожих и забирал их телефоны в южной столице, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемого в совершении серии мошенничества и краж в Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе и на территории Актюбинской области.