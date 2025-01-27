А в это время у ДК "Победа" воспитанники Центра молодёжи проводят акцию "Блокадный хлеб".
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А в это время у ДК "Победа" воспитанники Центра молодёжи проводят акцию "Блокадный хлеб".