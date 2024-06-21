Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2020 году, будучи главой Минфина, предлагал США тайную сделку, чтобы предотвратить санкции против российского газопровода «Северный поток-2», пишет Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы министерства экономики.