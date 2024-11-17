Вышневолоцкую молодежь учили социальному проектированию. В Доме детского творчества города Вышний Волочек прошли комплексные мероприятия для целевых групп, в рамках обучения в сфере создания и реализации социальных проектов и грантовой политики в муниципальных образованиях Тверской области в 2024 – 2025 годах.