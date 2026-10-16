“The new White House press secretary, Katie Zacharia, is out of her role just five days into the job, after President Donald Trump said publicly that she should think about leaving,” the Washington Post reports.
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