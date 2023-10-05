Федерация футбола Кении назвала сборную России ведущей в Европе

В Федерации футбола Кении лестно отозвались о сборной России. Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено объяснил, почему национальная команда проведет товарищескую встречу с Россией и лестно отозвался о сопернике.
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