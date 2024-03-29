Вложение дел

Независимо от временного периода и ситуации финансовые ресурсы стоит распределять по валютам, классам активов и регионам инвестирования, чтобы снизить предполагаемые риски и получить максимально возможный доход.
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