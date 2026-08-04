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Zero Hedge

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Futures Hit Record High As Oil Tumbles After Bessent Says Hormuz May "Reopen Tomorrow"

Futures Hit Record High As Oil Tumbles After Bessent Says Hormuz May "Reopen Tomorrow"

Futures Hit Record High As Oil Tumbles After Bessent Says Hormuz May "Reopen Tomorrow" S&P futures are trading at all time high with the latest push higher triggered by comments from Scott Bessent on CNBC who echoed Trump in saying that "we may have Iran deal tomorrow to open Hormuz" (or we may not).

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