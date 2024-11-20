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В Южной Осетии заявили о блокировке Тбилиси документа о неприменении силы против Цхинвала

В Южной Осетии заявили о блокировке Тбилиси документа о неприменении силы против Цхинвала

Представители грузинской делегации во время Женевских дискуссий по вопросам безопасности в Закавказье не стали обсуждать будущий документ о неприменении силы в отношении Цхинвала и Сухума, сообщили «Известиям» в МИД Южной Осетии.

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