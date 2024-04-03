Захарова заявила о проигрыше Запада в информационном противостоянии с РФ

Запад осознал свой проигрыш в информационном противостоянии с РФ в ситуации с реакцией на теракт в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с телеканалом «Царьград».
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