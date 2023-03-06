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Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Авангард», «Металлург» – «Автомобилист», московское «Динамо» против «Торпедо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

«Сибирь» примет «Авангард» в 3-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина. «Металлург» сыграет дома с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с «Торпедо», ЦСКА встретится в гостях с «Северсталью».

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