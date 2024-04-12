Филиппины стали «азиатской Украиной» и марионеткой США, страна должна прекратить поддаваться на подстрекательство Штатов к провокации Китая в спорных водах, заявил в блоге бывший пресс-секретарь и экс-глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао.
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