На Филиппинах заявили, что страна стала «азиатской Украиной»

Филиппины стали «азиатской Украиной» и марионеткой США, страна должна прекратить поддаваться на подстрекательство Штатов к провокации Китая в спорных водах, заявил в блоге бывший пресс-секретарь и экс-глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао.