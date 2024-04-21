Татьяна Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в РФ

Этери Тутберидзе на сегодняшний день является главным тренером по фигурному катанию в России. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube-канале последней.
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