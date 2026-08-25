iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Представлен новый мини-ПК Asus Dawn

Представлен новый мини-ПК Asus Dawn

Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 Asus расширила линейку компактных компьютеров Dawn новой конфигурацией с процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии