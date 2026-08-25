Представлен новый мини-ПК Asus Dawn

Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 Asus расширила линейку компактных компьютеров Dawn новой конфигурацией с процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ.
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